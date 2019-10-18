Пожилую даму из Болгарии потеряли в томографе

Жительница болгарского города Павликени Асенка Христова пришла в местную больницу, чтобы провести обследование легких — у 70-летней дамы было подозрение на пневмонию. Однако из медучреждения она так и не вернулась.

Ее дочь решила заявить о пропаже в правоохранительные органы. Полицейские занялись поисками женщины, но врачи больницы справились быстрее. Как оказалось, ее просто забыли внутри компьютерного томографа и заперли кабинет на ключ. Пожилая дама провела в нем целых шесть часов.

Глава больницы Анета Крыстева заверила, что по данному инциденту была проведена проверка. Внутренне расследование показало, что виновна лаборантка. Однако сейчас она находится в отпуске, ее ждет дисциплинарное взыскание по возвращении.

Вместе с тем, сотрудники учреждения утверждают, что столь длительное нахождение в томографе не опасно для здоровья старушки, ведь он был выключен. Родные Асенки все же решили отказаться от услуг больницы, а также намерены подать в суд.