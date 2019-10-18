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17:28   18 Октября 2019
Россия

Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

Министерство просвещения и МЧС рассмотрят возможность введения в российских школах обязательного урока плавания, чтобы снизить вероятность трагедий во время купального сезона.

На уроках детей научат правильно вести себя в воде — вопрос вариантов научения детей начальным навыкам плавания и правилам поведения при купании находится на проработке у компетентных ведомств, сообщает Федеральное агентство новостей. Отчеты о проведенной работе должны быть предоставлены до конца мая следующего года.

Несмотря на всю благотворность проекта, его будет трудно реализовать в некоторых регионах, предупреждает вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

«Во многих селах в школах даже нет туалета, и сначала нужно заботиться об их наличии, а уже потом думать о бассейнах и прочих вещах. Ранее правительство заявляло, что в России тысячи школ до сих пор не имеют теплых туалетов. Кабинки расположены на улице», — напомнил Ионов.

Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

Глава комитета уточнил, что если бассейны появятся там, где это возможно, а с детьми будут заниматься профессиональные инструкторы, такие изменения будут уместными и позитивными.

Напомним, в сентябре «Политика Сегодня» писала как минимум о пяти случаях смерти россиян в воде. В их числе и дети: 11 сентября сообщалось о подростке, утонувшем в Крыму после попытки спасти тонущего брата.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #школьники #политика #новости #общество #плавание

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