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Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

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16:10   18 Октября 2019
Весь мир

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории сразу вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Трансляция исторического события ведется на сайте NASA в пятницу, 18 октября. 

Отмечается, женщины вышли в открытый космос для замены одного из блоков энергопитания. Им предстоит чинить устройство в течение шести часов. Они станут 14-й и 15-й представительницами женского пола, побывавшими в открытом космосе. 

В связи с поломкой блока МКС не получает дополнительного энергопитания с новых литий-ионных батарей, которые были установлены астронавтами 6 и 11 октября. 

Известно, что кроме американок на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американец Эндрю Морган, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Первой женщиной, побывавшей в открытом космосе, стала советский космонавт Светлана Савицкая. Это случилось в 1984 году. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #космос #общество #весь мир #nasa

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