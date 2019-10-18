Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории сразу вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Трансляция исторического события ведется на сайте NASA в пятницу, 18 октября.

Отмечается, женщины вышли в открытый космос для замены одного из блоков энергопитания. Им предстоит чинить устройство в течение шести часов. Они станут 14-й и 15-й представительницами женского пола, побывавшими в открытом космосе.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! ????????‍???? Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh — NASA (@NASA) October 18, 2019

В связи с поломкой блока МКС не получает дополнительного энергопитания с новых литий-ионных батарей, которые были установлены астронавтами 6 и 11 октября.

Известно, что кроме американок на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американец Эндрю Морган, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Первой женщиной, побывавшей в открытом космосе, стала советский космонавт Светлана Савицкая. Это случилось в 1984 году.