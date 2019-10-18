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17:01   18 Октября 2019
Россия

Deutsche Welle тиражирует фейки про российский режим, забыв о своем нацистском прошлом

Deutsche Welle тиражирует фейки про российский режим, забыв о своем нацистском прошлом

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, которая вещает и на территории России, даже не старается скрыть политическую ангажированность в своих материалах — издание с 1930-х годов привыкло работать по методичкам немецких пропагандистов.

Телерадиокомпания Deutsche Welle считает себя объективным и честным СМИ, а потому отстаивает привычную либеральной аудитории повестку: в материалах про Крым неизменно перед названием полуострова добавляет — «аннексированный Россией», а во время незаконных митингов призывает москвичей протестовать.

Deutsche Welle тиражирует фейки про российский режим, забыв о своем нацистском прошлом

Но после задорного: «Москвичи, выходите!», будто бы невзначай брошенного немецким СМИ в своем Twitter во время трансляции несанкционированных летних акций, изданием, помимо читателей-либералов, заинтересовались и представители российского руководства.

В конце сентября в Госдуме РФ обнаружили, что старейшее немецкое медиа оправдывает экстремизм и обладает всеми признаками иностранного агента: встал вопрос о лишении DW аккредитации российского СМИ и присвоении соответствующего «агентурного» статуса.

Deutsche Welle тиражируют фейки про российский режим, забыв о своем нацистском прошлом

Сейчас DW пишет «разоблачительные статьи» про то, как Россия якобы меняет демографическую ситуацию в Крыму, «депортируя украинцев» и массово «заселяя» полуостров россиянами, а также широко освещает очередные проблемы с законом блогера Алексея Навального. У него нашли источники финансирования за рубежом, но в DW по-прежнему уверены, что в России «сотрудником ФБК может стать каждый», намекая на жестокий режим. О том, откуда у Навального миллионы, как работала его договорная схема «Умного голосования» перед выборами в Москве и почему блогер уезжает в отпуск, пока его последователи уезжают в колонию, Deutsche Welle рассказывать аудитории упорно не хочет.

Deutsche Welle тиражируют фейки про российский режим, забыв о своем нацистском прошлом

Чтобы понять суть DW и ее «филиалов», распространившихся по миру не без цели, стоит обратиться к истории. Истоки компании -  в нацистской Германии, когда в немецком обществе набирали популярность национал-социалистические идеи. После 1933 года начальник управления пропаганды НСДАП Йозеф Геббельс взял тысячи СМИ, в частности и DW, под свой контроль, превратив тогда еще радиокомпанию в главный рупор пропаганды внутри страны и за рубежом. Подразделение DW в период с 1930 по 1945 годы вело трансляцию на 30 языках в десятках иностранных государств для формирования «позитивного образа» нацистской Германии, а во время Второй мировой войны полностью перешло в режим военной пропаганды.

Deutsche Welle тиражируют фейки про российский режим, забыв о своем нацистском прошлом

Спустя почти 90 лет, DW «переквалифицировалась» в так называемых «мягких пропагандистов» — военного конфликта между ФРГ и РФ, конечно же, нет, а потому СМИ старается дестабилизировать российскую государственность не только ангажированными статьями и призывами к митингам, но и вбрасыванием откровенных фейков. Российские парламентарии отреагировали незамедлительно и назвали Deutsche Welle железобетонным кандидатом в список авторов фейк-ньюс.

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Автор: Тимофей Булочкин
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