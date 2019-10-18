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16:00   18 Октября 2019
Россия

Соболь и Жданов скрыли, куда растратили деньги своих избирательных фондов

Соболь и Жданов скрыли, куда растратили деньги своих избирательных фондов

Инсайдер «Фонда борьбы с коррупцией» сообщил о том, что соратники блогера Алексея Навального грубо нарушили избирательное законодательство. Речь идет об экс-кандидатах Любови Соболь, Иване Жданове и Владимире Милове, которые не предоставили отчеты о денежных поступлениях и расходах своих избирательных фондов, когда они баллотировались в Мосгордуму. 

Как сообщает автор Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией», Соболь, Милов и Жданов должны были отчитаться до 10 октября, но до сих пор документов от них нет. Более того, соратники Навального оказались единственными, кто не сдал документы, а их избирательные кампании пестрили нарушениями закона. Сейчас всех трех экс-кандидатов могут оштрафовать на сумму до 25 тысяч рублей, отмечает Nation News.

Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов во время избирательной кампании сдавали в избиркомы листы с поддельными подписями и браком. Когда им отказали в регистрации в качестве кандидатов в депутаты в Мосгордуму, Навальный и его сторонники организовали несколько незаконных митингов в центре столицы, которые заканчивались массовыми беспорядками.

Непосредственно Любовь Соболь четырежды привлекалась к ответственности за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга и была оштрафована на 1,2 миллиона рублей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #жданов #фбк #соболь #милов

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