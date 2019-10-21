Боярский будет следить за конкурсом «Молодые лидеры Рунета»

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что будет следить за конкурсом «Молодые лидеры Рунета», поскольку одна из основных задач для нашей страны — поиск одаренной молодежи в IT и digital-сферах.

«Таких конкурсов очень много. Это один из публичных, распиаренных, который должен включать в себя тех, кто в других [конкурсах] не участвовал. Это здорово, что есть еще одна открытая площадка. То есть наша современная конструкция, в том числе и государственной власти, нацелена на поиск лидеров. <…> Учитывая, что цифровизация идет ошеломляющими темпами по стране, то конечно, поиск людей, одаренных в этой сфере — одна из приоритетных задач», — рассказал Боярский.

Депутат добавил, что будет следить за конкурсом и постарается максимально компетентно оценивать всех его участников, чтобы выбрать одного, за которого он сможет отдать свой голос.

«У меня нет шансов за ним [конкурсом] не следить, поскольку о нем будут говорить. Если я смогу компетентно отдать свой голос, то я это сделаю», — резюмировал Боярский.

Интернет-конкурс «Молодые лидеры Рунета» проводится при поддержке Российской Ассоциации электронных коммуникаций. Ее глава Сергей Плуготаренко рассказал, что конкурс проходит в России впервые и решение о проведении далось эволюционным путем и длилось многие годы.

Принять участие в первом интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета» могут IT-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, которые руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, управляют проектными командами (от 3 человек), имеют опыт работы от 2-х лет в digital-агентствах и IT-компаниях, реализуют масштабные проекты, принимают участие в создании и реализации инновационных продуктов и сервисов, входят в состав отраслевых групп и экспертных советов или проявляют в работе не только свои профессиональные навыки, но и яркие лидерские качества, которые помогают им в руководстве, продвижении идей и инициатив на благо компании и отрасли.

Для регистрации достаточно зайти на сайт, выбрать номинацию, заполнить анкету и рассказать на видео о себе. Подача заявок продлится до 14 ноября.

После окончания приема конкурсантов ждет народное голосование, в котором и определяться «лидеры Рунета». Помимо специальной награды — золотой статуэтки «Премия Рунета в номинации "Молодой Лидер Рунета"» победители получат широкую известность и всенародное призвание.

Участников ждут масштабные проекты в направлениях разработки, дизайна, менеджмента, маркетинга, контента, поддержки и аналитики. Более того, у них будет возможность построить собственный бренд.