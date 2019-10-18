«Группа ГАЗ» не перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению государственного заказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи. В августе работников «Группы ГАЗ» уведомили о возможном переходе на сокращенный режим работы в период с 21 октября 2019 года до 20 апреля 2020 года в связи с падением рынка и влиянием санкций на деятельность компании​​​.

Представитель «Группы ГАЗ» объяснил, что сейчас ситуация на рынке коммерческого транспорта остается сложной. По его словам, факторов, которые укажут на выход из стагнации, нет. Американские санкции негативно воздействуют на работу предприятий «Группы ГАЗ», передает РИА Новости.