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15:38   18 Октября 2019
Россия

Жительница Севастополя накормила дочь кашей на кислоте

Жительница Севастополя накормила дочь кашей на кислоте

Жительница Севастополя перепутала воду и кислоту во время приготовления каши и накормила ей годовалую дочь. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает «Комсомольская правда». 

По информации СМИ, женщина накормила ребенка кашей на кислоте. Когда девочке стало плохо, мать обратилась в больницу. Газета пишет, что это случилось 5 октября. 

После обращения за помощью врачи диагностировали у девочки химический ожог глотки и пищевода. Инцидент прокомментировала главврач пятой городской больницы Севастополя Елена Аверина. По ее словам, среди тех, кто поступил в этот день в медицинское учреждение, не было тяжелобольных. 

Ребенку была оказана вся необходимая помощь. Через два дня малышку выписали. 

По факту случившегося была организована проверка. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ребенок #отравление #общество #каша

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