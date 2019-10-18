Жительница Севастополя накормила дочь кашей на кислоте

Жительница Севастополя перепутала воду и кислоту во время приготовления каши и накормила ей годовалую дочь. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает «Комсомольская правда».

По информации СМИ, женщина накормила ребенка кашей на кислоте. Когда девочке стало плохо, мать обратилась в больницу. Газета пишет, что это случилось 5 октября.

После обращения за помощью врачи диагностировали у девочки химический ожог глотки и пищевода. Инцидент прокомментировала главврач пятой городской больницы Севастополя Елена Аверина. По ее словам, среди тех, кто поступил в этот день в медицинское учреждение, не было тяжелобольных.

Ребенку была оказана вся необходимая помощь. Через два дня малышку выписали.

По факту случившегося была организована проверка.