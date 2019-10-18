Турция хочет прийти к «разумному соглашению» с РФ по выводу курдских боевиков из Манбиджа

Анкара хочет достичь «разумного соглашения» с Москвой по выводу курдских вооруженных формирований из сирийского Манбиджа, заявил турецкий глава Тайип Эрдоган на выступлении в Стамбуле 18 октября.

«В таком случае, если Манбидж будет под контролем [сирийского] режима, у нас не будет причины для беспокойства», — объяснил он.

Президент страны намерен поднять этот вопрос на ближайшей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 22 октября в Сочи.

9 октября турецкая сторона заявила о начале военной операции антитеррористического характера «Источник мира». Она преследует цель освободить приграничные территории Сирии и трассу М4 от курдских боевиков и членов «Исламского государства»* (запрещено в России).

Что примечательно курды-радикали пришли на эти территории под предлогом уничтожения ИГ*, однако они попросту оккупировали регионы и начали давить на местное население — арабов-суннитов. Что касается террористов, то с ними они «договаривались», предлагая высокие посты в собственных рядах. Реальной же борьбой в это время занимались САА, ВКС РФ и союзные силы.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о 120-часовой приостановке наступления. За это время курдские бандгруппы должны покинуть оккупированную территорию. В противном случае, Турция продолжит операцию до полного освобождения территорий для расселения беженцев.

* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, запрещена на территории России.