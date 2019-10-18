Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сравнил президентство с бегом белки в колесе без остановки. Общаясь со студентами Академии управления при президенте, белорусский лидер пошутил, что белка не может перестать бежать, потому что колесо безостановочно крутится и при остановке начинает кидать.

Студенты спросили Лукашенко, как он успевает решать свои рабочие и личные дела и есть ли у него выходные дни. В ответ президент Белоруссии сообщил, что может выбрать время для того, чтобы отдохнуть в лесу на шашлыках, но эти вопросы необходимо решать заранее, чтобы в этот день не было важных встреч и других мероприятий, которыми он «повязан».

Кроме того, Лукашенко рассказал, что не может уехать в отпуск, так как в стране нет вице-президента, кто мог бы его заменить на время отдыха. Белорусский лидер также пошутил, что вот уже 25 лет бегает как белка в колесе, потому что привык и это является его образом жизни.

Выборы президента Белоруссии состоятся летом 2020 года.