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15:24   18 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сравнил президентство с бегом белки в колесе без остановки. Общаясь со студентами Академии управления при президенте, белорусский лидер пошутил, что белка не может перестать бежать, потому что колесо безостановочно крутится и при остановке начинает кидать. 

Студенты спросили Лукашенко, как он успевает решать свои рабочие и личные дела и есть ли у него выходные дни. В ответ президент Белоруссии сообщил, что может выбрать время для того, чтобы отдохнуть в лесу на шашлыках, но эти вопросы необходимо решать заранее, чтобы в этот день не было важных встреч и других мероприятий, которыми он «повязан». 

Кроме того, Лукашенко рассказал, что не может уехать в отпуск, так как в стране нет вице-президента, кто мог бы его заменить на время отдыха. Белорусский лидер также пошутил, что вот уже 25 лет бегает как белка в колесе, потому что привык и это является его образом жизни.

Выборы президента Белоруссии состоятся летом 2020 года. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #белоруссия #лукашенко

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