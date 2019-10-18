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15:24   18 Октября 2019
Общество

Культовый японский режиссер Макото Синкай прилетит в РФ на премьеру «Дитя погоды»

Культовый японский режиссер Макото Синкай прилетит в РФ на премьеру «Дитя погоды»

Премьера полнометражного аниме «Дитя погоды» состоится 25 октября, сообщил представитель пресс-службы кинокомпании «Voльga». По его словам, культовый японский режиссер Макото Синкай прилетит в Москву, чтобы представить новый фильм, который за первые три дня проката в Японии заработал на 28,6 процента больше, чем «Твое имя» за такой же период времени.

Стоит отметить, что аниме «Твое имя» не только побило рекорд по кассовым сборам среди японских фильмов в мировом прокате, но и обогнало «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки. В центре сюжета нового проекта Макото Синкая — «Дитя погоды» — история старшеклассника по имени Ходака Морисима, переехавшего с родного острова в Токио. Парень устроился на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественных вещах​​​. Все изменилось, когда Ходака познакомился с девушкой по имени Хина Амано, обладающей удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

«Макото Синкай представит новый шедевр «Дитя погоды», вошедший в лонглист премии «Оскар 2020» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший анимационный фильм»», — добавили в «Voльga».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #япония #общество #аниме

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