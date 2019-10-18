Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Серийное производство пассажирского самолета Ил-114-300 начнется в 2022 году

Серийное производство пассажирского самолета Ил-114-300 начнется в 2022 году

 Соболь и Жданов скрыли, куда растратили деньги своих избирательных фондов

Соболь и Жданов скрыли, куда растратили деньги своих избирательных фондов
Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

 Украинские силовики уничтожили беспилотник ОБСЕ, сообщили в ДНР

Украинские силовики уничтожили беспилотник ОБСЕ, сообщили в ДНР
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Пожилую даму из Болгарии потеряли в томографе

Пожилую даму из Болгарии потеряли в томографе
Серийное производство пассажирского самолета Ил-114-300 начнется в 2022 году

Серийное производство пассажирского самолета Ил-114-300 начнется в 2022 году

 Соболь и Жданов скрыли, куда растратили деньги своих избирательных фондов

Соболь и Жданов скрыли, куда растратили деньги своих избирательных фондов
Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

 Украинские силовики уничтожили беспилотник ОБСЕ, сообщили в ДНР

Украинские силовики уничтожили беспилотник ОБСЕ, сообщили в ДНР
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Пожилую даму из Болгарии потеряли в томографе

Пожилую даму из Болгарии потеряли в томографе
15:23   18 Октября 2019
Россия

Роспотребнадзор предложил постепенно отказываться от пластиковых пакетов

Роспотребнадзор предложил постепенно отказываться от пластиковых пакетов

Роспотребнадзор предложил поэтапно сокращать производство пластиковых пакетов. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ранее сообщалось, что готовится законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Газета «Известия» предположила, что в будущем производство пакетов запретят навсегда. Ведомство опровергло информацию в пятницу. 

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов»,- говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сейчас будет проработана схема поэтапаного снижения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, а также их многократное использование. Затем эти изменения внесут в федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 

Кроме этого, ведомство продумывает способы стимулирования производства многоразовой упаковки и полимерных материалов, которые могут саморазрушаться при определенных условиях. Также в пресс-службе рассказали о предложении разработать технологии производства биоразлагаемой тары и упаковки. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роспотребнадзор #общество #весь мир #пластик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...