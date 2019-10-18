Роспотребнадзор предложил постепенно отказываться от пластиковых пакетов

Роспотребнадзор предложил поэтапно сокращать производство пластиковых пакетов. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что готовится законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Газета «Известия» предположила, что в будущем производство пакетов запретят навсегда. Ведомство опровергло информацию в пятницу.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов»,- говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сейчас будет проработана схема поэтапаного снижения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, а также их многократное использование. Затем эти изменения внесут в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Кроме этого, ведомство продумывает способы стимулирования производства многоразовой упаковки и полимерных материалов, которые могут саморазрушаться при определенных условиях. Также в пресс-службе рассказали о предложении разработать технологии производства биоразлагаемой тары и упаковки.