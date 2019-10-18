Украинские силовики уничтожили беспилотник ОБСЕ, сообщили в ДНР

Беспилотный летательный аппарат наблюдателей СММ ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) был сбит в пятницу украинскими военнослужащими.

Об этом журналистам рассказал замглавы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР (Донецкой Народной Республики) Эдуард Басурин.

«В районе села Петровского украинские каратели дважды подвергали обстрелам беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ из стрелкового оружия, при этом уничтожили один из летательных аппаратов», - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей (ДАН).

При этом отмечается, что в результате действий ВСУ наблюдатели СММ ОБСЕ были вынуждены прекратить мониторинг ситуации в районе.

Украинским военным, уничтожившим дрон, командование ВСУ выразило благодарность «за эффективное выполнение боевой задачи по уничтожению вражеской техники» и выдало премии в размере 36 тысяч гривен, добавил Басурин.

Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили. Что в районе разведения сил в Донбассе Вооруженные силы Украины разместили военную технику. При этом 11 октября в Луганской Народной Республике сообщили, что на позициях ВСУ размещен зенитно-ракетный комплекс «Бук».