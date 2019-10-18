Путин утвердил создание Военно-строительной компании

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании ППК «Военно-строительная компания». Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации 18 октября.

В публикации указано, что министерство обороны будет выполнять функции и полномочия учредителя организации от имени России. Вместе с тем, порядок их осуществления определит правительство. «Военно-строительную компанию» создали для защиты государственных интересов при организации и реализации строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов, которые являются частью военной и социальной инфраструктуры.