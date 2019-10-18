Поддержка переездов в деревни повысит рождаемость в стране, считают в Госдуме

Поддержка переездов из мегаполисов в села повысит рождаемость в стране, считают в Госдуме. По словам вице-спикера ГД Сергея Неверова, властям необходимо поддержать переезд людей из городов в деревни.

Выступая на Всемирном русском народном соборе в Москве, российский политик отметил, что при переезде в село или деревню у людей появится возможность расширить жилье, развивать сельское хозяйство, работать на земле, выращивать овощи. По мнению Неверова, в майских указах президента России Владимира Путина отражено повышение рождаемости. Депутат напомнил, что указы реализуются через национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», но мало заниматься только материальным вопросом этой стороны.

Кроме того, Сергей Неверов подчеркнул, что гражданам страны нужно заботиться не только о повышении рождаемости, но и о том, в каких условиях предстоит жить их детям. Например, для сохранения экологии можно начать с малого: убирать за собой мусор после пикника и сдавать пластик в переработку, говорит депутат Госдумы.