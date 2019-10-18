Украинские военные получили премию после атаки на дрон ОБСЕ, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР утверждает, что украинские ВС дважды за неделю атаковали беспилотники миссии ОБСЕ и получили от командования благодарность в размере 1450 долларов. Об этом рассказал замглавы Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Донецкому агентству новостей.

«В районе села Петровского украинские силовики дважды подвергали обстрелам беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ из стрелкового оружия, при этом уничтожили один из летательных аппаратов», — сообщил Басурин.

По его словам, именно по этой причине наблюдатели ОБСЕ приостановили мониторинг на территории разведения войск «Петровское — Богдановка». По данным Народной милиции Республики, украинские военные получили за устранение беспилотного летательного аппарата премию в 36 тысяч гривен.

12 октября украинские власти и руководство самопровозглашенных республик договорились уведомить ОБСЕ о завершении запланированного отвода сил и подтвердить готовность перейти к демонтажу «фортов» и разминированию.