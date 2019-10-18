Турчак предложил отдать дворам приоритет при региональном благоустройстве
Приоритет при благоустройстве и ремонте в регионах нужно отдавать дворам, а не общественным пространствам, заявил в пятницу, 18 октября, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, россиян интересует конкретная среда проживания — что происходит при выходе из подъезда многоквартирного дома и во дворах.
Сейчас министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ нормами понуждает губернаторов к тому, чтобы удельные веса общественных пространств превалировали над дворовыми территориями.
«Это неправильно. Навешивание этого всего на муниципалитеты — путь в никуда», — считает Андрей Турчак.
Если учитывать бюджетную обеспеченность на муниципальном уровне, тогда ни один губернатор, который стремится выполнить те показатели, не найдет, за исключением, скажем, пять-десять регионов, денег в бюджете, чтобы «эту тему дворовую» закрыть, продолжил Андрей Турчак.
Заместитель Председателя СФ Андрей #Турчак проводит заседание Совета по развитию цифровой экономики на тему «От умного города к цифровому региону»https://t.co/MZtuSeqn0u— Совет Федерации (@SovFedInfo) 18 октября 2019 г.