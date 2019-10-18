Турчак предложил отдать дворам приоритет при региональном благоустройстве

Приоритет при благоустройстве и ремонте в регионах нужно отдавать дворам, а не общественным пространствам, заявил в пятницу, 18 октября, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, россиян интересует конкретная среда проживания — что происходит при выходе из подъезда многоквартирного дома и во дворах.

Сейчас министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ нормами понуждает губернаторов к тому, чтобы удельные веса общественных пространств превалировали над дворовыми территориями.

«Это неправильно. Навешивание этого всего на муниципалитеты — путь в никуда», — считает Андрей Турчак.

Если учитывать бюджетную обеспеченность на муниципальном уровне, тогда ни один губернатор, который стремится выполнить те показатели, не найдет, за исключением, скажем, пять-десять регионов, денег в бюджете, чтобы «эту тему дворовую» закрыть, продолжил Андрей Турчак.