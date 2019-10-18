Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяное вождение. Речь идет об Андрее Хохрякове, который является действующим градоначальником, он руководит городом с 2015 года.

В июне Хохрякова задержали сотрудники ГИБДД за езду в нетрезвом виде. Чиновник ехал по трассе из Красноярска в Енисейск и не хотел останавливаться, даже когда сотрудникам Госавтоинспекции пришлось включать сирену. Когда мэра города доставили в полицию, он отказался от медицинского освидетельствования, но затем согласился сделать это в больнице. Результат оказался положительным, сообщает источник «Интерфакса».

В результате суд оштрафовал Андрея Хохрякова за пьяное вождение на 30 тысяч рублей, а также лишил его прав на 1,5 года.