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14:43   18 Октября 2019
Россия

Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяное вождение

Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяное вождение

Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяное вождение. Речь идет об Андрее Хохрякове, который является действующим градоначальником, он руководит городом с 2015 года. 

В июне Хохрякова задержали сотрудники ГИБДД за езду в нетрезвом виде. Чиновник ехал по трассе из Красноярска в Енисейск и не хотел останавливаться, даже когда сотрудникам Госавтоинспекции пришлось включать сирену. Когда мэра города доставили в полицию, он отказался от медицинского освидетельствования, но затем согласился сделать это в больнице. Результат оказался положительным, сообщает источник «Интерфакса». 

В результате суд оштрафовал Андрея Хохрякова за пьяное вождение на 30 тысяч рублей, а также лишил его прав на 1,5 года. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #лесосибирск

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