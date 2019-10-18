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14:43   18 Октября 2019
Весь мир

Лукашенко заявил, что Белоруссия не ставила себе цели вступить в ЕС

Лукашенко заявил, что Белоруссия не ставила себе цели вступить в ЕС

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что перед минском никогда не стояла цель обязательно вступить в Евросоюз.

Слова главы государства в пятницу приводит агентство БЕЛТА.

«Никогда об этом ни я, ни мое правительство... не думали и цели такой не ставили», - заявил он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что до конца текущего года президент Лукашенко посетит с визитом одну из стран Евросоюза, не уточнив куда именно намечена поездка.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #минск #политика #белоруссия #весь мир #лукашенко

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