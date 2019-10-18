Facebook игнорирует интимные материалы с детьми и банит рецепты русской кухни

Американская социальная сеть Facebook имеет очень странные правила цензуры — ей не нравятся рецепты русской кухни, но при этом она не против интимных фото- и видеоматериалов с несовершеннолетними. «Федеральное агентство новостей» вспомнило о самых резонансных случаях избирательной политики детища Марка Цукерберга.

Недавно администрация соцсети удалила страницу проекта RT Russian Kitchen, на которой публиковали рецепты русской кухни.

«Страница просто исчезла. Без уведомлений, отовсюду. И для админов тоже. Техподдержка молчит, чаты молчат, до Facebook достучаться невозможно», — отреагировал главный редактор проекта Всеволод Пуля.

Главред RT Маргарита Симоньян саркастично отметила, что авторы постили на странице «страшные, ужасающие, шокирующие вещи — рецепты русской кухни». Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова же расценила такой шаг, как демонстрацию неприкрытой русофобии.

Стоит отметить, что RT — это одно из ведущих отечественных СМИ, вещающих на Западе и Востоке и имеющее многомиллионную аудиторию. Американцы боятся, что горькая правда из уст телеканала будет мешать им и дальше вешать лапшу на уши доверчивых граждан. И здесь на помощь им приходит «цензура» на интернет-площадках. Не исключено, что вскоре и YouTube сочтет RT «русской угрозой» и просто забанит его.

Однако телеканал не единственный, кто терпит нападки Facebook. Еще одной жертвой стал ФАН. На заседании думского комитета по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России генеральный директор агентства Евгений Зубарев отмечал, что издание регулярно подвергается атакам не только со стороны соцсети, но и Google, и даже Wikipedia.

Бывший сотрудник FB подтвердил, что порталу характерна русофобская политика. По его словам, им приказывали «наказывать русских за малейшие нарушения». Причем это касается не только россиян, а всех пророссийски настроенных пользователей.

В то же время, бывший помощник главы ФБР Кевин Брок назвал Facebook и Instagram рассадниками детской порнографии. То есть американские интернет-порталы борются с рецептами, только потому что их опубликовали «плохие русские», и при этом абсолютно не замечают интим-материалы с участием несовершеннолетних. Брок призвал пользователей отказаться от публикации фотографий детей, так как именно через эти социальные сети педофилы ищут своих жертв.