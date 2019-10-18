Пушков заявил, что Киеву не помогут попытки переписать Минские соглашения

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву не поможет попытка переписать Минские соглашения. Об этом он написал 18 октября в своем Twitter.

По мнению Пушкова, «обставленная рядом условий» амнистия вместо полной, которая предусмотрена минскими соглашениями, затруднит процесс их выполнения.

«Киев ведет себя так, будто у него на руках все карты, а Донбасс вот-вот вернется. Но это не так», — написал парламентарий в микроблоге.

Ранее сообщалось, что Киев принял все законодательные акты для амнистии в контексте Минских соглашений. Известно, что под нее не подпадают люди, признанные виновными в военных преступлениях, а также те, кто причастны к катастрофе малайзийского Boeing в 2014 году над Донецком.

При этом подписанные украинской стороной Минские соглашения подразумевают иной порядок действий. По договору сначала Украина отводит войска и принимает закон об амнистии для участников конфликта на стороне самопровозглашенных республик. Далее следует освободить заложников и обменяться ими по принципу «всех на всех». Затем необходимо возобновить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями. Последний пункт — прописать в конституции особый статус ДНР и ЛНР.