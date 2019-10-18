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14:30   18 Октября 2019
Россия

Пушков заявил, что Киеву не помогут попытки переписать Минские соглашения

Пушков заявил, что Киеву не помогут попытки переписать Минские соглашения

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву не поможет попытка переписать Минские соглашения. Об этом он написал 18 октября в своем Twitter.  

По мнению Пушкова, «обставленная рядом условий» амнистия вместо полной, которая предусмотрена минскими соглашениями, затруднит процесс их выполнения. 

«Киев ведет себя так, будто у него на руках все карты, а Донбасс вот-вот вернется. Но это не так», — написал парламентарий в микроблоге. 

Ранее сообщалось, что Киев принял все законодательные акты для амнистии в контексте Минских соглашений. Известно, что под нее не подпадают люди, признанные виновными в военных преступлениях, а также те, кто причастны к катастрофе малайзийского Boeing в 2014 году над Донецком. 

При этом подписанные украинской стороной Минские соглашения подразумевают иной порядок действий. По договору сначала Украина отводит войска и принимает закон об амнистии для участников конфликта на стороне самопровозглашенных республик. Далее следует освободить заложников и обменяться ими по принципу «всех на всех». Затем необходимо возобновить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями. Последний пункт — прописать в конституции особый статус ДНР и ЛНР. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #пушков #политика #минские соглашения #общество

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