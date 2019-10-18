Специалистов в IT-сфере пригласили поучаствовать в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»

Стартовал прием заявок на участие в первом интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета», который организовала Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Цель — выявить молодых профессионалов в сфере интернет-технологий и цифровых проектов.

Организаторы конкурса предложили IT-специалистам в возрасте от 18 до 35 лет, которые руководят собственными направлениями в профильных компаниях либо digital-агентствах, а также реализуют масштабные, интересные проекты поучаствовать в «Молодых лидерах Рунета».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев напомнил, что информационные технологии — одно из самых демократичных и доступных для молодых специалистов направлений. По его словам, IT-сфера всегда имеет приоритетное положение по сравнению с другими отраслями.

«Молодым людям достаточно иметь лишь ноутбук и свою светлую голову, для того чтобы начать реализовывать какие-то идеи и запустить, скажем, свой стартап», — считает эксперт.

Дмитрий Мариничев в комментарии «ПолитРоссии» объяснил, что любому успешному начинанию потребуется финансирование и сопровождение. Например, если IT-специалист придумал мессенджер, то все равно потребуются вычислительные мощности, сервера библиотеки и инвестиции.