Более 30 человек погибли в результате ракетного обстрела мечети в провинции Нангархар в Афганистане.

Как сообщает агентство Пажвак, в результате попадания ракет в здание мечети, где проходила пятничная молитва, произошло обрушение крыши. Точное число пострадавших в результате атаки на мечеть на данный момент не называется. Изначально сообщалось, что жертвами взрывов стали 17 человек, однако по уточненным данным агентства, на данный момент известно о 31 погибшем.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из орудующих в регионе экстремистских и радикальных группировок.

Local health officials says, 31 dead bodies and dozen wounded people taken to Hospitals after a blast inside blost in a mosque in #Nangarhar province. pic.twitter.com/ZXyrZlrRj6