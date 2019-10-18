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 Два взрыва прогремели в мечети афганской провинции Нангархар, погибли более 30 человек

Два взрыва прогремели в мечети афганской провинции Нангархар, погибли более 30 человек
14:17   18 Октября 2019
Весь мир

Два взрыва прогремели в мечети афганской провинции Нангархар, погибли более 30 человек

Два взрыва прогремели в мечети афганской провинции Нангархар, погибли более 30 человек

Более 30 человек погибли в результате ракетного обстрела мечети в провинции Нангархар в Афганистане.

Как сообщает агентство Пажвак, в результате попадания ракет в здание мечети, где проходила пятничная молитва, произошло обрушение крыши. Точное число пострадавших в результате атаки на мечеть на данный момент не называется. Изначально сообщалось, что жертвами взрывов стали 17 человек, однако по уточненным данным агентства, на данный момент известно о 31 погибшем.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из орудующих в регионе экстремистских и радикальных группировок.

 

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Автор: Александр Люблинский
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