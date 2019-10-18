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14:01   18 Октября 2019
Россия

Россия и Болгария подпишут пятилетнюю программу сотрудничества в сфере культуры

Россия и Болгария подпишут пятилетнюю программу сотрудничества в сфере культуры

Россия и Болгария подпишут пятилетнюю программу сотрудничества в сфере культуры. Об этом заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

По словам Захариевой, она готова встретиться в Москве с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить сотрудничество обеих стран в области энергетики, туризма, транспорта и экономики. Кроме того, Болгария будет рада сотрудничать с РФ в сфере образования и культуры. Захариева напомнила, что последняя программа сотрудничества на эту тему завершилась пять лет назад, поэтому сейчас необходимо подписать новый документ, который рассчитан до 2026 года. 

По словам главы МИД Болгарии, в последнее время Москва и София восстанавливает политический диалог на высшем уровне, а в 2018 году Москву посетили премьер-министр и президент Болгарии. Кроме того, Захариева напомнила, что президент РФ Владимир Путин и его коллега Румен Радев встречались в 2019 году на полях ПМЭФ в Петербурге. По мнению министра, эти визиты очень важны, так как открывают перспективы развития отношений. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #болгария

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