Почти 27 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в передвижных пунктах

Около 27 тысяч жителей Московской области привились от гриппа в мобильных пунктах вакцинации менее чем за месяц их работы, сообщил в пятницу, 18 октября, представитель пресс-службы здравоохранения Подмосковья. По его словам, выездные бригады мобильных комплексов по вакцинации работают с конца сентября​​​.

«В Подмосковье сделать прививку против гриппа можно в мобильных комплексах», — добавили в пресс-службе областного здравоохранения. Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова добавила, что мобильные комплексы организовали для удобства граждан, которые не могут найти время на поход в поликлинику. По ее словам, бригады дежурят в оживленных местах — на железнодорожных станциях, вблизи торговых центров. Мобильные пункты представили в 31 муниципалитете региона.