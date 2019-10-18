Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяное вождение

Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяное вождение

 Пушков заявил, что Киеву не помогут попытки переписать Минские соглашения

Пушков заявил, что Киеву не помогут попытки переписать Минские соглашения

Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы

Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы

 Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань
Лукашенко заявил, что Белоруссия не ставила себе цели вступить в ЕС

Лукашенко заявил, что Белоруссия не ставила себе цели вступить в ЕС

 Два взрыва прогремели в мечети афганской провинции Нангархар, погибли более 30 человек

Два взрыва прогремели в мечети афганской провинции Нангархар, погибли более 30 человек
Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяное вождение

Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяное вождение

 Пушков заявил, что Киеву не помогут попытки переписать Минские соглашения

Пушков заявил, что Киеву не помогут попытки переписать Минские соглашения

Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы

Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы

 Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань
Лукашенко заявил, что Белоруссия не ставила себе цели вступить в ЕС

Лукашенко заявил, что Белоруссия не ставила себе цели вступить в ЕС

 Два взрыва прогремели в мечети афганской провинции Нангархар, погибли более 30 человек

Два взрыва прогремели в мечети афганской провинции Нангархар, погибли более 30 человек
13:59   18 Октября 2019
Россия

Стоимость жилья в петербургских новостройках резко выросла

Стоимость жилья в петербургских новостройках резко выросла

Стоимость жилья в новостройках Петербурга резко подорожала. По сравнению с показателями 2018 года цена за один квадратный метр выросла на 8,5 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы агентства Active. 

По словам экспертов, за квартал стоимость петербургского жилья выросла не сильно. Отмечается, что «квадрат» стал стоить на 2,6% больше (на три тысячи рублей за три месяца). При этом в среднем за квадратный метр в квартире в новостройках стройкомпании просят 116,4 тысячи рублей. 

Аналитики уверены, что для такого резкого подорожания объективных факторов нет. Предположительно, скачок цены связан с сезонным оживлением рынка недвижимости. Чаще всего именно осенью проходят большинство сделок по покупке квартир. 

«Так что девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей», — цитирует издание агенство Active. 

Ранее самым дешевым районом для покупки жилья в Санкт-Петербурге было названо Колпино. Купить квартиру в этом районе можно от 1,8 миллиона рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жилье #экономика #общество #новостройки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...