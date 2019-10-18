Стоимость жилья в петербургских новостройках резко выросла

Стоимость жилья в новостройках Петербурга резко подорожала. По сравнению с показателями 2018 года цена за один квадратный метр выросла на 8,5 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы агентства Active.

По словам экспертов, за квартал стоимость петербургского жилья выросла не сильно. Отмечается, что «квадрат» стал стоить на 2,6% больше (на три тысячи рублей за три месяца). При этом в среднем за квадратный метр в квартире в новостройках стройкомпании просят 116,4 тысячи рублей.

Аналитики уверены, что для такого резкого подорожания объективных факторов нет. Предположительно, скачок цены связан с сезонным оживлением рынка недвижимости. Чаще всего именно осенью проходят большинство сделок по покупке квартир.

«Так что девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей», — цитирует издание агенство Active.

Ранее самым дешевым районом для покупки жилья в Санкт-Петербурге было названо Колпино. Купить квартиру в этом районе можно от 1,8 миллиона рублей.