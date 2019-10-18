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13:50   18 Октября 2019
Россия

Восемь вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получит Минобороны РФ до конца 2019 года

Восемь вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получит Минобороны РФ до конца 2019 года

Восемь вертолетов Ка-52 «Аллигатор» получит Минобороны РФ до конца 2019 года. Об этом сообщил глава Арсеньевской авиационной компании (ААК) «Прогресс» Юрий Денисенко.

По его словам, четыре вертолета уже готовы к передаче, их изготовили в рамках гособоронзаказа. Сейчас они прошли все виды испытаний, которые были предусмотрены. Денисенко подчеркнул, что Ка-52 имеет боевую устойчивость к воздействию средств поражения противника. Кроме того, радиоэлектронное оборудование и вооружение позволит снизить время нахождения «Аллигатора» в контакте с противником. 

Кроме того, стало известно о поступлении вертолета Ми-26 на вооружение аэропорта Левашово. Тяжелый вертолет предназначен для работы на архипелаге Новая Земля в арктических условиях. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #минобороны рф #ка-52 аллигатор

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