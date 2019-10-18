Самолет с детьми выкатился за пределы ВПП на Аляске, пострадали 12 человек

Самолет американской авиакомпании Peninsula Airways со школьной командой по плаванию на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Уналашка в штате Аляска.

Как сообщает информагентство Associated Press, на борту в момент инцидента находилось 42 человека, из них 12 пострадали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

При этом очевидец произошедшего рассказал, что самолет, прилетевший в Уналашку из города Анкоридж, приземлился за пределами аэропорта – на расстоянии примерно 150 метров (500 футов).

В настоящее время, как отмечается, обстоятельства произошедшего уточняются.