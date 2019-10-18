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13:33   18 Октября 2019
Политика

Власти Москвы рассказали, какую зарплату получают учителя

Власти Москвы рассказали, какую зарплату получают учителя

Учителя в Москве в среднем получают 115-117 тысяч рублей в месяц. Об этом 18 октября пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя департамента образования столицы Исаака Калина. 

По словам Калина, средняя зарплата учителей в Москве составляет более 100 тысяч рублей. Об этом он заявил на совместном заседании комиссий Мосгордумы в пятницу. 

«Зарплата московского учителя, мы смотрели… средняя в районе 115–117 тысяч, в три раза больше, чем зарплата в любом регионе ЦФО», — сказал Калина.

В любом регионе Центрального федерального округа педагоги получают в три раза меньше, отметил руководитель департамента. 

Он также добавил, что в Москве ни один учитель не получает зарплату меньше 75 тысяч рублей. Даже после вычета подоходного налога большинство столичных учителей получают больше 80 тысяч рублей в месяц, резюмировал Калина. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #зарплата #общество #учителя #школа

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