Росстандарт думает над смягчением проверок сетевых АЗС

Росстандарт может смягчить режим проверок качества топлива на сетевых автозаправочных станциях, заявил заместитель главы ведомства Алексей Кулешов на пресс-конференции 18 октября.

Он напомнил, что российское правительство сейчас рассматривает законопроект о государственной контрольной деятельности. В нем предусмотрен так называемый риск-ориентированный подход, который предусматривает, что интенсивность, форма и периодичность проверок зависит от того, к какой категории риска относится предприятие.

«Росстандарт предусматривает в рамках реализации этого закона переходить на всех поднадзорных рынках, в том числе на топливном, на риск-ориентированный подход. По сетевым АЗС мы будем в рамках риск-ориентированного подхода включать их в менее рисковые зоны, будем отрабатывать этот вопрос», — отметил Кулешов.

Вместе с тем, замглавы Роскачества отметил снижение числа нарушений по качеству топлива. Если в 2015 году доля несоответствия достигала 20 процентов, то сейчас она упала ниже девяти.