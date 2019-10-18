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13:30   18 Октября 2019
Россия

Росстандарт думает над смягчением проверок сетевых АЗС

Росстандарт думает над смягчением проверок сетевых АЗС

Росстандарт может смягчить режим проверок качества топлива на сетевых автозаправочных станциях, заявил заместитель главы ведомства Алексей Кулешов на пресс-конференции 18 октября.

Он напомнил, что российское правительство сейчас рассматривает законопроект о государственной контрольной деятельности. В нем предусмотрен так называемый риск-ориентированный подход, который предусматривает, что интенсивность, форма и периодичность проверок зависит от того, к какой категории риска относится предприятие.

«Росстандарт предусматривает в рамках реализации этого закона переходить на всех поднадзорных рынках, в том числе на топливном, на риск-ориентированный подход. По сетевым АЗС мы будем в рамках риск-ориентированного подхода включать их в менее рисковые зоны, будем отрабатывать этот вопрос», — отметил Кулешов.

Вместе с тем, замглавы Роскачества отметил снижение числа нарушений по качеству топлива. Если в 2015 году доля несоответствия достигала 20 процентов, то сейчас она упала ниже девяти.

«В основном нарушения выявляются на несетевых АЗС», — заключил он.

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Автор: Анна Манц
#проверка #топливо #азс #роскачество

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