Сериал «Сваты» может поменять концепцию из-за развившегося конфликта интересов.Об этом пишет Nation News.

Первым проект покинул артист Николай Добрынин, который играл роль соседа Митяя. По словам актера, ему надоел «издевательский сценарий». Достойную замену Добрынину пока так и не нашли. При этом актеры не комментируют уход коллеги из сериала. Артист Даниил Белых говорит, что пока нет никаких официальных данных о том, что формат «Сватов» поменяется и в нем будет другая концепция.

Источник из окружения актера Федора Добронравова, который играет одну из главных ролей в «Сватах», сообщил, что артист остается в проекте и есть информация о том, что съемки седьмого сезона могут начаться очень скоро. По данным источника, состав актеров не претерпит серьезных изменений. Кроме того, утверждается, что Николай Добрынин сериал не покидал.

Съемки седьмого сезона украинского сериала «Сваты» были приостановлены четыре года назад, когда отношения между Киевом и Москвой ухудшились. Российским артистам запретили въезд на Украину, поэтому они не смогли продолжать участие в съемках. После этого в 2017 году сериал продолжили снимать в Белоруссии. Ранее актер Федор Добронравов рассказал, что был бы счастлив вернуться к съемкам любимого всеми сериала «Сваты».