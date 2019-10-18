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14:05   18 Октября 2019
Россия

Новейшими истребителями Су-35 вооружили авиаполк в Тверской области

Новейшими истребителями Су-35 вооружили авиаполк в Тверской области

Новые сверхманевренные истребители прямо с территории завода-изготовителя отправили авиационному полку в Бологовский район Тверской области.

Многоцелевой самолет Су-35 приближен по характеристикам к истребителям пятого поколения: в Тверскую область отправлены три истребителя Су-35С. Новые образцы заменят устаревшую авиатехнику, сообщает «Россия 24».

Новейшими истребителями Су-35 вооружили авиаполк в Тверской области

В сентябре США призвали руководство Турции закупать американское вооружение вместо российских истребителей Су-35 и Су-57. Ранее Вашингтон исключил Анкару из программы производства и закупки американских новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Такое решение было принято из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

20 сентября сообщалось, что ЗРК С-400 приступили к боевому дежурству на Новой Земле в составе полка ПВО Северного флота, размещенного на архипелаге еще в 2015 году.

Новейшими истребителями Су-35 вооружили авиаполк в Тверской области

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #су-35

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