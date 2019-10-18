Новейшими истребителями Су-35 вооружили авиаполк в Тверской области

Новые сверхманевренные истребители прямо с территории завода-изготовителя отправили авиационному полку в Бологовский район Тверской области.

Многоцелевой самолет Су-35 приближен по характеристикам к истребителям пятого поколения: в Тверскую область отправлены три истребителя Су-35С. Новые образцы заменят устаревшую авиатехнику, сообщает «Россия 24».

В сентябре США призвали руководство Турции закупать американское вооружение вместо российских истребителей Су-35 и Су-57. Ранее Вашингтон исключил Анкару из программы производства и закупки американских новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Такое решение было принято из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

20 сентября сообщалось, что ЗРК С-400 приступили к боевому дежурству на Новой Земле в составе полка ПВО Северного флота, размещенного на архипелаге еще в 2015 году.