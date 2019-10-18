Патриарх Кирилл сравнил с язычниками женщин, сделавших аборт ради карьеры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что женщины делают аборт только ради получения материальных благ и назвал процедуру «рудиментом языческих жертвоприношений».

Религиозный деятель упомянул и наших далеких предков, «не просвещенных светом Христовой истины», которые полагали, что могут решить материальную проблему, пожертвовав жизнью кого-то из близких людей.

«Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», — заявил патриарх во время чтения доклада на Всемирном русском народном соборе в столице.

Патриарх Кирилл отметил, что похожей «языческой» логикой руководствуются родственники женщин, уговаривающие их прервать беременность ради карьеры, хотя для современного человека жертвоприношения и выглядят «совершенно ужасно».

Напомним, ранее другой православный деятель осудил женщин, которые сделали аборт из-за противопоказанной по состоянию здоровья беременности и упрекнул их в отсутствии совести. Протоиерей Дмитрий Смирнов, возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, больше обеспокоен потенциальным нашествием «мусульман» и «азиатов», якобы у которых россияне окажутся «в подчинении», нежели чем медицинскими диагнозами, при которых беременность может быть опасной для жизни женщины.