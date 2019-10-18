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13:27   18 Октября 2019
Россия

Рабочий, прокладывавший коллектор в Москве, погиб из-за обвала грунта

Рабочий, прокладывавший коллектор в Москве, погиб из-за обвала грунта

Обвал грунта произошел на одном из заводов в Москве во время проведения работ по прокладке коллектора. Погиб один рабочий.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, приводя информацию столичных экстренных служб.

«Вблизи дома номер 6 на улице Производственная при проведении работ по прокладке коллектора рабочего засыпало грунтом, он погиб», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, работами на месте ЧП занималась подрядная организация ООО «Вектор». Более никаких подробностей о трагедии на данный момент не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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