Тайфун затопил крупнейшее депо скоростных поездов в Японии 

Тайфун затопил крупнейшее депо скоростных поездов в японском Нагано, более сотни из них отправятся на металлолом. Местные СМИ сообщают, что из-за мощного тайфуна «Хагибис» поезда могут отправить на свалку, так как восстановлению они не подлежат.

При этом все 120 поездов обладали водостойкой конструкцией, но никто не мог предположить, что им придется находиться в таких условиях. Поезда пробыли под водой больше суток, за это время оборудование испортилось и восстановить его не смогут. Эксперты говорят, что ремонт невозможен, так как дешевле будет приобрести новые скоростные поезда, чем тратить деньги на испорченное железо. Стоимость одного поезда «синкансен» составляет практически три миллиона долларов.

Ранее жители поселка Марумори попросили о помощи после тайфуна, нарисовав на земле иероглифы «вода» и «продукты». В результате тайфуна в Японии погибли 66 человек, 15 числятся пропавшими без вести, пострадали более двухсот жителей.