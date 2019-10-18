Столичные студенты и школьники получат льготы для проезда на МЦД
Столичным студентам и школьникам предоставят льготы на Московские центральные диаметры, сообщил в пятницу, 18 октября, первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. По его словам, льготы, которые сейчас действуют в метро и на железнодорожном транспорте, разные.
«При формировании тарифной системы для диаметров мы придерживались опыта метрополитена, и часть льгот, которые действуют в столичном метро, уже применили к МЦД», — сказал Латыпов.
На Московских центральных диаметрах сделают бесплатный проезд для детей до семи лет. Столичным студентам и школьникам также предоставят льготы для проезда на МЦД. Например, в «Центральной» зоне проезд по абонементу, записанному на социальную карту учащегося. Стоимость 395 рублей на месяц и 1 185 рублей на три месяца.
Перечень льготных категорий граждан для проезда на Московских центральных диаметрах в зонах «Пригород» и «Дальняя» зафиксируют в отдельном нормативно-правовом акте правительства Подмосковья.
В субботу, 19 октября с 13:00 до 17:00, в павильоне МЦД пройдет «своп» – вечеринка для людей, готовых обмениваться одеждой, книгами и предметами интерьера, подарив своих вещам вторую жизнь. pic.twitter.com/NJQ0eehOTW— Московские центральные диаметры (@moscow_mcd) 18 октября 2019 г.