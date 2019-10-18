Столичные студенты и школьники получат льготы для проезда на МЦД

Столичным студентам и школьникам предоставят льготы на Московские центральные диаметры, сообщил в пятницу, 18 октября, первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. По его словам, льготы, которые сейчас действуют в метро и на железнодорожном транспорте, разные​​​.

«При формировании тарифной системы для диаметров мы придерживались опыта метрополитена, и часть льгот, которые действуют в столичном метро, уже применили к МЦД», — сказал Латыпов.

На Московских центральных диаметрах сделают бесплатный проезд для детей до семи лет. Столичным студентам и школьникам также предоставят льготы для проезда на МЦД. Например, в «Центральной» зоне проезд по абонементу, записанному на социальную карту учащегося. Стоимость 395 рублей на месяц и 1 185 рублей на три месяца.

Перечень льготных категорий граждан для проезда на Московских центральных диаметрах в зонах «Пригород» и «Дальняя» зафиксируют в отдельном нормативно-правовом акте правительства Подмосковья.