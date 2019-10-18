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13:16   18 Октября 2019
Россия

Путин призвал беречь духовые основы ради развития России

Путин призвал беречь духовые основы ради развития России

Президент РФ Владимир Путин считает, что от укрепления духовных основ России зависит ее движение вперед. Об этом сказано в его приветствии участникам XXIII Всемирного русского народного собора, которое зачитал первый замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. 

По словам главы российского государства, сегодня многие страны переживают кризис. Семейные, нравственные основы, которые веками определяли жизнь общества, терпят разрушение. 

«Глубоко убежден: уверенное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность в решающей степени зависят от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, от сбережения и приумножения русского и других народов России», — говорится в послании президента.

Путин также уверен, что необходимо воспитать целое поколение, для которого многодетная семья, ответственность за судьбу страны и забота о ближних станут нерушимыми ценностями, смыслом и нормой жизни. Глава государства считает, что этой цели должна быть подчинена последовательная работа во всех сферах. 

Президент РФ также призвал объединить усилия общества и властей с Русской православной церковью и другими традиционными религиями России. 

В пятницу под председательством патриарха Кирилла проходит открытие Всемирного русского народного сбора в Храме Христа Спасителя в Москве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #церковь

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