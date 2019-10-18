Советские футболисты оценили возможный переход Дзюбы из «Зенита» в миланский «Интер» 

Бывшие футболисты Евгений Ловчев и Валерий Рейнгольд прокомментировали слухи о возможном переходе их молодого коллеги Артема Дзюбы из петербургского ФК «Зенит» в миланский «Интер» в интервью iReactor.

Нападающий европейского футбольного клуба Алексис Санчес недавно перенес операцию на лодыжке, так что он точно не сможет в этом году выйти на поле. Поскольку «Интер» выступает в Лиге чемпионов, его руководство решило присмотреться к форвардам, которые смогут заменить Санчеса. В частности, боссы заинтересовались российским спортсменом.

Чемпион СССР 1962 года Рейнгольд посоветовал Дзюбе задуматься над предложением, если оно действительно поступало.

«Футбольную карьеру все равно надо где-то заканчивать», — объяснил он.

Если нападающий сбавит обороты в «Зените», то с ним попросту распрощаются. Сейчас ему 31 год, он хорошо играет и находится в пике формы, отметил спортсмен.

«С другой стороны, против условной десятки сильных команд из Западной Европы Дзюбе однозначно будет очень тяжело. Там другие нагрузки. В Европе большие деньги, но и спрос соответствующий. Предложение очень заманчивое», — сказал собеседник агентства.

Рейнгольд напомнил о молодых коллегах, которые покидали Россию. Однако «чего-то феноменального они там не добились» из-за других требований и в принципе отношения к футболу.

«Дзюбе, если он уедет за рубеж, будет очень тяжело», — констатировал он.

Бывший член сборной СССР, побывавший в «Спартаке» и «Динамо», Ловчев прямо сказал, что не верит в перспективы Дзюбы в «Интере».