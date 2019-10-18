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 Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям

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 Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям
13:02   18 Октября 2019
Весь мир

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям

Карлес Пучдемон – бывший глава испанского автономного сообщества Каталония, в сопровождении адвокатов явился в прокуратуру Бельгии.

Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press.

Ранее судья Верховного суда Испании постановил выдать новый европейский ордер на арест бывшего главы каталонского правительства. Как пояснили в прокуратуре Брюсселя, к анализу выданного в Испании ордера на арест Пучдемона они смогут приступит не раньше следующей недели, после того, как документ будет официально переведен.

Напомним: Пучдемон скрывался в Бельгии от испанского правосудия после того, как в 2017 году, занимая пост председателя правительства автономного сообщества Каталонии организовал референдум по вопросу независимости региона, по результатам которого подписал соответствующую декларацию. В Мадриде результаты референдума признавать отказались и возбудили уголовное дело в отношении Пучдемона.

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Автор: Александр Люблинский
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