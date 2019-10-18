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12:44   18 Октября 2019
Россия

«Земский доктор» и «Сельский фельдшер» не реализуются в ряде регионов

«Земский доктор» и «Сельский фельдшер» не реализуются в ряде регионов

Некоторые субъекты России не занимаются программами «Земский доктор» и «Сельский фельдшер», сообщила заместитель главы министерства здравоохранения Татьяна Семенова.

На селекторном совещании с регионами по модернизации первичного звена здравоохранения она подчеркнула, что программы остаются главным инструментом по привлечению медиков в села и деревни.

«Это [игнорирование программ] недопустимое отношение к тем механизмам, которые сегодня финансирует РФ за счет средств федерального бюджета и, соответственно, не реализуя все механизмы, мы с вами никогда не сможем решить те задачи, которые стоят в целях ликвидации кадрового дефицита», — заявила замминистра.

Напомним, что «Земский доктор» был запущен в 2012 году, а «Земский фельдшер» — в 2018. Согласно правилам проекта, при переезде в сельскую местность врачи единовременно получают миллион рублей, а фельдшеры — 500 тысяч рублей.

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Автор: Анна Манц
#минздрав #фельдшер #земский доктор

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