Следствие решило не заводить уголовное дело против убитого Хачатуряна

Следствие не будет возбуждать уголовное дело против убитого Михаила Хачатуряна в связи с его смертью, соблюдая формальности, но это никак не реабилитирует подозреваемого из-за установленных фактов применения им насилия к дочерям.

Ранее следователи проверяли, применял ли Хачатурян к трем своим дочерям психологическое, физическое и сексуальное насилие — ответственность за преступления предусмотрена статьями 117, 132 и 133 УК РФ. Согласно постановлению, полученному адвокатами сестер Хачатурян, факты совершения насилия следствием установлены, а в открытии против убитого уголовного дела отказано из-за его смерти.

Психиатрическая экспертиза показала, что младшая из сестер — Ангелина Хачатурян — находилась в невменяемом состоянии во время убийства, не осознавала что делает и не может нести ответственность за содеянное. Поэтому суд может лишь направить ее на принудительное лечение у психиатров, но не заключить в колонию.

«Мы будем настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала», — заявил в студии телеканала «360» адвокат потерпевшей стороны — родственников Хачатуряна.

Ранее брат убитого Арсен Хачатурян рассказал, что девушки «выдумывают» истории о насилии со стороны отца, а сам глава семейства посещал церковь и запрещал девушкам в это время выходить из дома.