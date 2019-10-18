Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Советские футболисты оценили возможный переход Дзюбы из «Зенита» в миланский «Интер»

Советские футболисты оценили возможный переход Дзюбы из «Зенита» в миланский «Интер»

 Столичные студенты и школьники получат льготы для проезда на МЦД

Столичные студенты и школьники получат льготы для проезда на МЦД

Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы

Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы

 Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань
Тайфун затопил крупнейшее депо скоростных поездов в Японии 

Тайфун затопил крупнейшее депо скоростных поездов в Японии 

 Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям
Советские футболисты оценили возможный переход Дзюбы из «Зенита» в миланский «Интер»

Советские футболисты оценили возможный переход Дзюбы из «Зенита» в миланский «Интер»

 Столичные студенты и школьники получат льготы для проезда на МЦД

Столичные студенты и школьники получат льготы для проезда на МЦД

Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы

Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы

 Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань
Тайфун затопил крупнейшее депо скоростных поездов в Японии 

Тайфун затопил крупнейшее депо скоростных поездов в Японии 

 Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям
12:57   18 Октября 2019
Россия

Следствие решило не заводить уголовное дело против убитого Хачатуряна

Следствие решило не заводить уголовное дело против убитого Хачатуряна

Следствие не будет возбуждать уголовное дело против убитого Михаила Хачатуряна в связи с его смертью, соблюдая формальности, но это никак не реабилитирует подозреваемого из-за установленных фактов применения им насилия к дочерям.

Ранее следователи проверяли, применял ли Хачатурян к трем своим дочерям психологическое, физическое и сексуальное насилие — ответственность за преступления предусмотрена статьями 117, 132 и 133 УК РФ. Согласно постановлению, полученному адвокатами сестер Хачатурян, факты совершения насилия следствием установлены, а в открытии против убитого уголовного дела отказано из-за его смерти.

Следствие решило не заводить уголовное дело против убитого Хачатуряна

Психиатрическая экспертиза показала, что младшая из сестер — Ангелина Хачатурян — находилась в невменяемом состоянии во время убийства, не осознавала что делает и не может нести ответственность за содеянное. Поэтому суд может лишь направить ее на принудительное лечение у психиатров, но не заключить в колонию.

«Мы будем настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала», — заявил в студии телеканала «360» адвокат потерпевшей стороны — родственников Хачатуряна.

Ранее брат убитого Арсен Хачатурян рассказал, что девушки «выдумывают» истории о насилии со стороны отца, а сам глава семейства посещал церковь и запрещал девушкам в это время выходить из дома.

Следствие решило не заводить уголовное дело против убитого Хачатуряна

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#суд #россия #новости #общество #хачатурян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...