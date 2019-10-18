Данные об утечке кредитных историй россиян проверит Роскомнадзор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что в Сеть попали данные о кредитных историях одного миллиона граждан РФ. Информация оказалась в открытом доступе по ошибке в конфигурации базы данных на одном из серверов, который принадлежал одному из микрофинансовых компаний. Речь может идти о МФО «ГринМани», которая выдает микрозаймы онлайн.

В базе данных оказались паспортные данные, адреса и номера телефонов, а также суммы кредитов. В Роскомнадзоре отметили, что примут меры, если основания для этого появятся.