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12:38   18 Октября 2019
Россия

Данные об утечке кредитных историй россиян проверит Роскомнадзор

Данные об утечке кредитных историй россиян проверит Роскомнадзор

Данные об утечке кредитных историй россиян проверит Роскомнадзор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что в Сеть попали данные о кредитных историях одного миллиона граждан РФ. Информация оказалась в открытом доступе по ошибке в конфигурации базы данных на одном из серверов, который принадлежал одному из микрофинансовых компаний. Речь может идти о МФО «ГринМани», которая выдает микрозаймы онлайн.

В базе данных оказались паспортные данные, адреса и номера телефонов, а также суммы кредитов. В Роскомнадзоре отметили, что примут меры, если основания для этого появятся. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роскомнадзор #общество

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