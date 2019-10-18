Войска РФ получили 200 бронемашин и танков, 51 самолет и вертолет
Российские войска с начала 2019 года получили более тысячи единиц современного вооружения, военной и специальной техники, сообщил в пятницу, 18 октября, министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, вооруженным силам РФ передали 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях, а также три новых и два отремонтированных корабля.
«До конца года остается совсем немного времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий ГОЗ-2019», — резюмировал Сергей Шойгу.
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