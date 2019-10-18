Войска РФ получили 200 бронемашин и танков, 51 самолет и вертолет

Российские войска с начала 2019 года получили более тысячи единиц современного вооружения, военной и специальной техники, сообщил в пятницу, 18 октября, министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, вооруженным силам РФ передали 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях, а также три новых и два отремонтированных корабля.

«До конца года остается совсем немного времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий ГОЗ-2019», — резюмировал Сергей Шойгу. Военно-морской Флот РФ пополнился малым ракетным кораблем проекта 22800 «Советск», противодиверсионным катером проекта 21980 и новейшим специализированным гидрографическим судном «Александр Рогоцкий». Министр обороны добавил, что отремонтировали атомную подводную лодку «Омск» и модернизировали малый ракетный корабль «Смерч».