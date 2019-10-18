Брат покойного Хачатуряна обвинил СМИ в ангажированности

Брат покойного Михаила Хачатуряна — Арсен во время пресс-конференции на телеканале «360» обвинил журналистов в том, что они публикуют непроверенную информацию о «деле сестер Хачатурян».

«Мы пришли и показали всё. Говорили, Михаил наркоман, в крови только аспирин. Говорили, что в машине наркотики, показали, что ничего не нашли. Нам берут руки связывают. Я интервью давал по полтора-два часа, из них показывают 10 минут. Давайте хотя бы информацию пятьдесят на пятьдесят», — сетует Хачатурян.

По мнению Арсена, девочки совершили преступление, за что должны ответить по закону. А отец Хачатурян не может уже ответить за себя. Поскольку был убит своими детьми.

«На человека много лжи, много г*** (фекалий - прим. ред) льётся. Человек не может встать и защитить себя. Человек не был таким. Человека изуверски убили. Эти девочки не те, за кого вы их принимаете!»,— сказал Хачатурян.

Поводом для гневной исповеди брата Хачатуряна стали вопросы журналистов, с его точки зрения, неудобные.

«Вы провели двухчасовой мастер-классы о том, как настроить всех журналистов против себя», - подытожил ведущий пресс-конференции.

Судебный процесс над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, обвиняемыми в убийстве их отца Михаила Хачатуряна обрел широкий общественный резонанс и получил название «Дело сестер Хачатурян». На момент убийства отца 27 июля 2018 года сестрам было 19, 18 и 17 лет, соответственно. Девушек обвиняют в убийстве по сговору.

Защита сестер Хачатурян утверждает, что девушки оказались в безвыходной ситуации из-за домашнего и сексуального насилия.