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12:43   18 Октября 2019
Россия

Кинотеатры в Москве бесплатно покажут мультфильм «Тайны третьей планеты»

Кинотеатры в Москве бесплатно покажут мультфильм «Тайны третьей планеты»

Новую версию мультфильма «Тайны третьей планеты» покажут бесплатно в кинотеатрах Москвы. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба «Союзмультфильма». 

Московские кинотеатры бесплатно покажут знаменитый мультфильм. Известно, что его адаптировали под современного зрителя — кинопленку оцифровали в сверхвысоком разрешении 4К, очистили от следов пыли, а также сделали шумоподавление и цветокоррекцию изображения. 

«Бесплатные показы восстановленной цифровой версии пройдут 19 и 20 октября в кинотеатрах «Спутник», «Тула», «Сатурн», «Искра» и «Полет». В кинотеатре «Факел» состоится особый показ — с пленки 35 мм из Синематеки Москино», — говорится в сообщении.

Бесплатные кинопоказы приурочены к юбилею писателя-фантаста Кира Булычева. Именно по мотивам его повести «Путешествие Алисы» режиссер Роман Качанов в 1981 году снял мультфильм «Тайны третьей планеты». 

Консультант проекта — художник-постановщик ленты Наталья Орлова — призвала москвичей приходить в кинотеатры, чтобы посмотреть мультфильм на большом экране. Она подчеркнула, что зрители получат прекрасные впечатления. 

Главная героиня произведения Алиса по сюжету вместе с профессором Селезневым, являющимся ее отцом, а также капитаном Зеленым и археологом Громозекой отправляются в космос и переживают множество приключений. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #кино

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