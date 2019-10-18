Кинотеатры в Москве бесплатно покажут мультфильм «Тайны третьей планеты»

Новую версию мультфильма «Тайны третьей планеты» покажут бесплатно в кинотеатрах Москвы. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».

Московские кинотеатры бесплатно покажут знаменитый мультфильм. Известно, что его адаптировали под современного зрителя — кинопленку оцифровали в сверхвысоком разрешении 4К, очистили от следов пыли, а также сделали шумоподавление и цветокоррекцию изображения.

«Бесплатные показы восстановленной цифровой версии пройдут 19 и 20 октября в кинотеатрах «Спутник», «Тула», «Сатурн», «Искра» и «Полет». В кинотеатре «Факел» состоится особый показ — с пленки 35 мм из Синематеки Москино», — говорится в сообщении.

Бесплатные кинопоказы приурочены к юбилею писателя-фантаста Кира Булычева. Именно по мотивам его повести «Путешествие Алисы» режиссер Роман Качанов в 1981 году снял мультфильм «Тайны третьей планеты».

Консультант проекта — художник-постановщик ленты Наталья Орлова — призвала москвичей приходить в кинотеатры, чтобы посмотреть мультфильм на большом экране. Она подчеркнула, что зрители получат прекрасные впечатления.

Главная героиня произведения Алиса по сюжету вместе с профессором Селезневым, являющимся ее отцом, а также капитаном Зеленым и археологом Громозекой отправляются в космос и переживают множество приключений.