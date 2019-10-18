МИД РФ предупредил россиян о возможных столкновениях на митинге в Барселоне
Россиян предупредили о возможных столкновениях манифестантов и сил правопорядка в Барселоне в воскресенье, 20 октября, в связи с протестным митингом. Об этом сообщил сотрудник департамента ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ.
В пятницу, 18 октября, в Каталонии также проходит всеобщая забастовка. Ряд трасс в автономном сообществе перекрыли. Из аэропорта Барселоны отменили более пятидесяти рейсов, а общественный транспорт ходит с увеличенными интервалами.
Забастовку созвали два профсоюза CSC и Альтернатива для Каталонии в связи с приговором 12-ти политикам, который вынес в понедельник Верховный суд. Их обвинили в причастности к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Крупнейшие профсоюзы страны «Рабочие комиссии» и «Всеобщий союз трудящихся» не поддержали забастовку.
#Испания #Барселона – 20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местн. вр.) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка pic.twitter.com/9K6Wc5QLHY— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 18 октября 2019 г.