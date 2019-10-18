МИД РФ предупредил россиян о возможных столкновениях на митинге в Барселоне

Россиян предупредили о возможных столкновениях манифестантов и сил правопорядка в Барселоне в воскресенье, 20 октября, в связи с протестным митингом. Об этом сообщил сотрудник департамента ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ.

В Испании ожидаются дальнейшие акции протеста. В Барселоне в 12:00 по местному времени запланировали митинг на площади Святого Иакова. Повысят меры безопасности. Ограничат дорожное движение. Не исключили столкновения манифестантов с правоохранителями.

В пятницу, 18 октября, в Каталонии также проходит всеобщая забастовка. Ряд трасс в автономном сообществе перекрыли. Из аэропорта Барселоны отменили более пятидесяти рейсов, а общественный транспорт ходит с увеличенными интервалами.

Забастовку созвали два профсоюза CSC и Альтернатива для Каталонии в связи с приговором 12-ти политикам, который вынес в понедельник Верховный суд. Их обвинили в причастности к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Крупнейшие профсоюзы страны «Рабочие комиссии» и «Всеобщий союз трудящихся» не поддержали забастовку.