Хачатурян рассказал, как его убитый брат посещал церковь и никого не бил

В пресс-центре телеканала «360» брат покойного Михаила Хачатуряна — Арсен рассказал, что его племянницы Кристина, Ангелина и Мария — представляют опасность для общества. Более того, Михаил никогда никого не бил, а все истории о насилии девушек — их выдумки.

«На самом деле, эти девочки опасность представляют. Нанести столько ударов и давать полный отчет себе, при этом давать показания полиции. Ни разу в момент того, как ему наносили удары, он никому не оказывал насилие, никого не толкал, никого не ударил. Выдуманные истории они постоянно рассказывают», — считает Хачатурян.

По словам брата Михаил каждое воскресенье посещал церковь и просил не выходить девушек из дома в это время.

«Он каждое воскресенье ездил в церковь и просил не выходить в это время их [дочерей] из дома», — передал Хачатурян.

Судебный процесс над Кристиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, обвиняемыми в убийстве их отца Михаила Хачатуряна обрел широкий общественный резонанс и получил название «Дело сестер Хачатурян». На момент убийства отца 27 июля 2018 года сестрам было 19, 18 и 17 лет, соответственно. Девушек обвиняют в убийстве по сговору.

Защита сестер Хачатурян утверждает, что девушки оказались в безвыходной ситуации из-за домашнего и сексуального насилия.