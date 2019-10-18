- Помпео назвал «продуктивной» встречу с Нетаньяху

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в ходе которой обсуждались вопросы обеспечения безопасности Израиля и меры по борьбе с «пагубным влиянием» Ирака.

Об этом госсекретарь написал в пятницу в своем микроблоге Twitter.

«Мы с Нетаньяху провели продуктивную встречу, обсудив меры по борьбе с пагубным влиянием иранского режима, события в регионе и другие вопросы, касающиеся безопасности Израиля», - написал Помпео на своей странице.

В среду пресс-служба Госдепартамента США сообщила о планах Майкла Помпео посетить Израиль с визитом, встретиться с Биньямином Нетаньяху и обсудить с ним военную операцию «Источник мира», которую Турция с 9 октября проводит в северных приграничных районах Сирии против курдских радикалов и остатков террористической группировки ИГ*. Как отмечалось, Помпео, после визита в Израиль собирался отправиться в Брюссель и провести там встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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