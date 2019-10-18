Выживший после издевательств живодеров пермский котенок идет на поправку

Получивший девять пулевых ранений котенок из Перми идет на поправку. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на активиста группы «Зоозащита» Сергея Шахторина.

По словам спасшего котенка волонтера, животное научилось бегать, прыгать и ходить в лоток. Активист также называет его «бесконечно голодным» и сообразительным за способность добиться того, чтобы ему разрешили спать в кровати. Шахторин заявил, что Патрон чувствует себя лучше.

«По восстановлению всей чувствительности сказать сложно, но на данный момент с каждым разом движения лапы улучшаются. Сроки полного восстановления никто не скажет», — рассказал он.

Активист поделился еще одной хорошей новостью — животное в ближайшее время передадут в семью. Врачи клиники продолжат отслеживать его здоровье.

Котенка в конце сентября расстреляли из пневматического оружия живодеры из города Березники в Пермском крае. Животное смогло выжить. Ему своевременно сделали операцию на позвоночнике, и он получил шанс на нормальную жизнь. Шахторин, извлекший из тела животного девять пуль, назвал кота Патроном.