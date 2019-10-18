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12:27   18 Октября 2019
Россия

Депутат Морозов уверен, что в ЕС начинают понимать ответственность Украины в крушении МН17

Депутат Морозов уверен, что в ЕС начинают понимать ответственность Украины в крушении МН17

Депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Антон Морозов уверен, что Россия сформирует свою позицию по катастрофе МН17 только после того, как Европа огласит результаты по расследованию. По его словам, сейчас Нидерланды и Европа начинают понимать, что необходимо задать вопросы Украине. 

В Брюсселе состоялась первая встреча глав государств и правительств, где представители ЕС заявили, что все страны должны сотрудничать в расследовании причин крушения самолета МН17 на Украине в 2014 году.

Сейчас расследованием занимаются лишь некоторые страны в составе так называемой «совместной следственной группы», куда входит Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды. Те, кто занимаются расследованием сейчас, ведут его крайне политизировано, в этом уверены и власти Малайзии, которым принадлежал сбитый над Донбассом самолет. 

Депутат Морозов уверен, что в ЕС начинают понимать ответственность Украины в крушении МН17

Российский депутат Антон Морзоов уверен, что пока России рано делать выводы о том, стоит ли поддерживать или не поддерживать расследование, так как никаких итогов еще не оглашено. По мнению парламентария, в ЕС начинают понимать ответственность Украины в крушении самолета. В частности, депутат говорит, что стоит задать им вопрос о том, как они допустили пролет гражданского самолета над территорией Донбасса, где идет война.

«России также есть что предъявить в плане своих наработок по этому вопросу, мы сами изучали его, и у нас есть определенные выводы», — прокомментировал ситуацию Антон Морозов для ФБА «Экономика сегодня».

Малайзийский Boeing-777 совершал маршрут из Амстердам в Куала-Лумпур. Самолет потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины под Донецком. На борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв — подданные Нидерландов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #расследование #политика #морозов #мн17

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